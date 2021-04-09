Москва, , 13:47 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских, так как ориентировался на его опыт и квалификацию, а не на партийную принадлежность. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 9 апреля журналистам.

«В данном случае президент сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, его квалификация, его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области. Морозов сам попросил об этом, так как намерен баллотироваться в Госдуму. Он состоит в партии «Единая Россия». Временным главой региона назначен Русских, он являлся членом Совета Федерации, входит в ЦК КПРФ.

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