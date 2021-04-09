Сургут, Югра, , 13:38 — REGNUM В Югре жителя Сургута, который пожёг дом вместе со своей бабушкой, следствие рекомендует отправить на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что 27 сентября 2020 года, в 22:00 23-летний сургутянин поджёг дачный дом, в который вошла его 71-летняя бабушка. Женщина не смогла выбраться из горящего здания и скончалась от отравления продуктами горения. Дом, а также находившееся в нём имущество, полностью уничтожено. В результате чего супругу погибшей причинён ущерб на сумму более 670 тысяч рублей.

В отношении сургутянина было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 и ч.2 ст. 167 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом»). Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина на момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий. Дело направлено в суд с рекомендацией применения к поджигателю принудительной меры медицинского характера.