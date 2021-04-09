Ульяновск, , 13:38 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 110 и 85. Есть и новые летальные исходы. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 51 651 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 85.

Вылечились 48 448 жителей, из них за последние сутки выписаны 110 пациентов. Доля выздоровевших составила 93,8%.

Кроме того, в Ульяновской области скончались от COVID-19 ещё 12 пациентов. Таким образом, всего в регионе умерли 1039 пациентов с коронавирусом.

По данным регионального министерства здравоохранения, в Ульяновской области с начала 2021 года более 300 медицинских работников приняли участие в проекте «Спасибо медикам». Он включает в себя организацию бесплатных экскурсий для врачей, посещение культурных мероприятий и восстановление в санаториях.