Москва, , 13:37 — REGNUM В каждом из шести флагманских центрах «Мои документы» в Москве с 12 апреля будут работать пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Прививку смогут сделать граждане старше 18 лет, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и, при наличии, полис обязательного медицинского страхования.

«Во флагманских центрах выездные бригады вакцинации будут работать на постоянной основе», — заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Флагманские центры расположены в ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ Columbus, «Спектр», «Город», «Метрополис» и «Щёлковский».