Москва, 9 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Цифры исследования, которое показало, что менее 10% жителей России довольны своей зарплатой, совсем не удивительны, они примерно одинаковы во всех крупных экономиках мира независимо от размеров зарплат в долларах или с учетом покупательской способности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«По итогам прошлого 2020 года Россия просела меньше, чем Германия и стала первой экономикой Европы и пятой в мире. Однако на населении России неизбежно сказались факторы текущего экономического кризиса.

Из-за ограничений, вызванных COVID-19, часть граждан РФ потеряла работу, а часть в зарплате. Прежде всего, это касается сектора услуг, туризма и сферы общественного питания.

Снижение процентных ставок по вкладам как результат понижения ключевой ставки Банка России также ударило по доходам россиян. Из крупных городов и прежде всего Москвы разъехались по домам иммигранты, и в итоге упал спрос на арендное жилье.

Конечно, слой рантье не так широк, но в качестве дополнительного заработка для многих людей это была важная статья дохода. Ну и, конечно, цифры опроса отражают тенденцию роста инфляции, которая является следствием девальвации рубля прошлого года.

Слабый рубль практически автоматически дает высокую инфляцию. Сейчас годовая инфляция почти 6% при таргете Банка России в 4%.

На целевой уровень индекс потребительских цен, вероятно, выйдет только к концу текущего года. Годовая инфляция в размере 5% будет оставаться достаточно долго», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, довольны уровнем своей зарплаты лишь 9 работающих жителей России.

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