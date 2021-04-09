Москва, , 13:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не принимал каких-либо решений о предоставлении нефтяникам налоговых льгот при добыче вязкой и сверхвязкой нефти. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 9 апреля журналистам.

Представителя Кремля спросили, обсуждались ли соответствующие предложения на встрече Путина с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, которая состоялась накануне. Никаких решений на этот счет не принималось, ответил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли вообще эта тема, пояснив, что не комментирует закрытую часть беседы президента и главы «Лукойла».

Алекперов в начале марта в ходе совещания у Путина попросил простимулировать добычу сверхвязкой нефти. Нагрузка на такие проекты увеличилась в несколько раз из-за последней налоговой реформы Минфина. С начала года крупные нефтяные компании потеряли льготы по добыче сверхвязкой нефти и экспортной пошлине.

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