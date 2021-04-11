Москва, 11 апреля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Николай (Калимулла) Якупович Якупов (1920—1999) участвовал в советско-финской войне 1939—1940 гг. А на фронте Великой Отечественной в качестве военного фельдшера служил с июля 1941 г. — сначала в пехоте, а затем в кавалерии. Спасал жизни красноармейцев под Сталинградом.

Николай (Калимулла) Якупович Якупов

В 1943 г. в звании старшего лейтенанта медицинской службы был фельдшером медицинского пункта 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 61-й армии. В ходе форсирования Днепра у деревни Нивки Брагинского района Гомельской области только за одну ночь на 27 сентября сделал на лодке 27 рейсов с ранеными и спас жизни 74 бойцов и офицеров, кроме этого, им были переправлены боеприпасы для сражавшихся на плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Николаю Якуповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3025).

За время войны фельдшер был также награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Якупов вышел в отставку в 1946 г. в звании подполковника медицинской службы. Работал в Набережных Челнах заместителем начальника управления треста «Камдорстрой». В 1987 г. был удостоен звания почетного гражданина города.