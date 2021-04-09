Саратов, 9 апреля 2021, 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин День космонавтики проведет в городе Энгельс. Глава страны планирует посетить место приземления первого космонавта Юрия Гагарина и провести в режиме видеоконференции совещание на тему развития космической отрасли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин посетит в Энгельсе музейно-парковый комплекс и проведет отдельное совещание, на котором рассмотрят долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России, — уточнил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове готовятся к предстоящему празднованию 60-летнего юбилея со дня полета в космос Юрия Гагарина. Городская администрация запланировала программу мероприятий, посвященных этому событию.
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