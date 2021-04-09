Москва, , 13:34 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ планирует провести встречу с центральным офисом Google в связи с нарушением компанией российских законов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«И с другими тоже планируем провести диалог. Скоро у нас будет аналогичная встреча с руководством Google, у нас тоже есть вопросы к руководству. Мы собрали материал, у нас имеются основания для того, чтобы провести с ними аналогичный диалог и потребовать соблюдение закона», — сказал Пискарёв журналистам.

Он также сообщил о претензиях в адрес Facebook и Twitter в связи с «огромном количеством незаконного контента».

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