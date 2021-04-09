Оренбург, , 13:34 — REGNUM Первый заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Наталья Струнцова покорила гору Килиманджаро в Танзании. О своей победе она сообщила в Instagram.

«К мечте идти непросто, если она настоящая! Мои 5895 м вверх взяты. Пик Ухуру — вершина горы Килиманджаро», — написала Струнцова. Она также отметила, что исполнила обещание, которое дала самой себе 1 января во время забега обещаний.

«Пора начинать мечтать о большем», — резюмировала чиновница.

На вопрос министра цифрового развития и связи Оренбуржья Дениса Толпейкина по поводу следующей вершины для покорения Наталья Струнцова ответила: «Надо замахиваться на шеститысячник. Но трекинг в Гималаях по сравнению с этим — детская прогулка».