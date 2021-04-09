Красноярск, , 13:33 — REGNUM Федеральный проект модернизации системы школьного питания будет реализован в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в региональном министерстве образования.

Специалисты в регионе разработают новые принципы и подходы к организации питания школьников. После этого новую модель реализуют во всех регионах России, подчеркнули в минобразования. Соответствующее решение было принято на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания.

По словам министра образования края Светланы Маковской, географические и «другие объективные условия» региона «помогут получить точный срез проблем и решений как для отдалённых и малокомплектных учреждений, так и для крупных административных центров и городов».

Цель пилотного проекта — выявить слабые звенья в цепочке хозяйственных и управленческих решений в сфере школьного питания. На основе полученной информации будет подготовлена и реализована долгосрочная программа Красноярского края и единой общероссийской модели.

Как заявил губернатор региона Александр Усс, «в крае много сделано для того, чтобы школьное питание перестало быть проблемой», однако на региональном уровне все вопросы решить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале — марте 2021 года Красноярский край «прогремел» на всю страну из-за массового отравления школьников. В 27 школах Красноярска было зафиксировано более ста случаев заболевания иерсиниозом среди учеников. Источником заражения стали салаты из свежих овощей.

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Кроме того, в этом году в Красноярском крае дважды фиксировались случаи отравления школьников в закрытом городе Железногорске.

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