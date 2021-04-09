Москва, , 13:35 — REGNUM По итогам марта 2021 года российские дилеры реализовали 135 395 новых легковых машин. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, в прошлом месяце число проданных легковых машин в стране было на 14,3% меньше, чем в марте 2020 года (157 979 ед.).

При этом в указанный месяц новых легковушек иностранных компаний были куплены 101 832 единицы — на 17,8% меньше, чем год назад, а реализации российских легковых машин сократилась всего на 1,4%, до 33 563 единиц.

Стоит отметить, что март стал самым успешным месяцем для продаж легковушек в первом квартале нынешнего года. Так, в феврале в РФ было реализовано 109 898 автомобилей, а в январе автолюбители купили только 96 005 машин.

Напомним, с января по февраль текущего года на вторичном авторынке РФ была продана 688 691 единица легковых машин, а год назад за аналогичный период была реализована 686 191 единица таких автомобилей.

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