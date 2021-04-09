Москва, 9 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу безопасности России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, речь идёт, в первую очередь, о провокациях в «серой зоне» Донбасса.

При этом Песков подчеркнул, что линии на эскалацию провокаций придерживаются вооруженные силы Украины «и продолжают эту линию».

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что на данный момент существует тенденция на интенсификацию подобных провокаций со стороны украинских военных, что создает «потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине».