Симферополь, , 13:33 — REGNUM Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Киевский районный суд Симферополя в отношении одного из подозреваемых в подготовке теракта, решение принято 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ходатайство об аресте подозреваемого в суд направил старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК Российской Федерации («Содействие террористической деятельности»).

По данным следствия, подозреваемый исповедовал «крайние, наиболее агрессивные формы ислама» и считал правильной тактику террора в отношении «неверных». Установлено, что он контактировал с членом террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неоднократно переводил финансовую помощь в адрес террористов.

«А. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК Российской Федерации, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного», — уточнили в суде.

По решению суда, подозреваемый арестован до 8 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ России сообщило о задержании двух исламистов, готовивших террористическую атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя.

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