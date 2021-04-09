Нарьян-Мар, , 13:32 — REGNUM В Ненецком АО возникла острая нехватка врачей. О кадровых потребностях региона на ярмарке вакансий в Северном госмедуниверситете (Архангельск) сообщила глава окружного департамента здравоохранения Елена Левина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас открылось много вакансий. Некоторые доктора не справились с огромной нагрузкой в период пандемии, врачи в возрасте ушли на пенсию. Поэтому возникла острая необходимость в специалистах именно первичного звена, — рассказала она. — Нам очень нужны участковые терапевты, хирурги, онкологи. Ну и те специалисты, которые у нас в хроническом дефиците, — акушеры-гинекологи, реаниматологи и врачи-терапевты в стационар».

Как сообщало ИА REGNUM, в только 16,5% новоиспеченных врачей-терапевтов трудоустраиваются по специальности.