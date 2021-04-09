Киев, 9 апреля 2021, 13:38 — REGNUM Власти Украины должны рассмотреть вопрос о введении общенационального карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 9 апреля во время брифинга.
Чиновник подчеркнул, что в данный момент на Украине происходит бесконтрольное распространение коронавируса, поскольку жители Украины хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, «гулять толпами без масок, устраивать вечеринки и ездить в другие города.».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёсткий карантин, объявленный в Киеве с 5 апреля 2021 года, могут продлить до 10 мая.
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