Киев, , 13:38 — REGNUM Власти Украины должны рассмотреть вопрос о введении общенационального карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 9 апреля во время брифинга.

«Я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Передвижение между регионами Украины должно быть ограничено с контролем за соблюдением строгих правил», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в данный момент на Украине происходит бесконтрольное распространение коронавируса, поскольку жители Украины хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, «гулять толпами без масок, устраивать вечеринки и ездить в другие города.».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёсткий карантин, объявленный в Киеве с 5 апреля 2021 года, могут продлить до 10 мая.

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