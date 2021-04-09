Измир, Турция, , 13:34 — REGNUM Учебный самолёт вооруженных сил (ВС) Турции КТ-1 потерпел крушение около западного побережья страны. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба турецкого минобороны.

«Военный учебный самолёт KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир», — говорится в сообщении.

Также указывается, что причина произошедшего на данный момент не установлена и уточняется, что в результате немедленных проведенных поисково-спасательных работ два пилота винтокрылой машины были спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля истребитель ВВС Турции NF-5, который взлетел с базы в провинции Конья, потерпел крушение во время тренировочного полета.