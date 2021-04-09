Минск, , 13:58 — REGNUM Рэп-группа «Каста» объявила об отмене концерта в столице Белоруссии. Об этом она сообщила в своей группе «ВКонтакте».

Как сказано в публикации, Управление культуры Минского городского исполнительного комитета аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение. Концерт, который должен был состояться 9 апреля, отменили, «изучив материалы и тексты песен».

В 2020 году группа «Каста» опубликовала клип на песню «Выходи гулять». В ролике были показаны сотрудники спецназа, которые разгоняют и задерживают людей на улицах, что было воспринято зрителями, как отсылка к протестам в Белоруссии.

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