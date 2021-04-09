Белгород, , 13:34 — REGNUM Мужчина и его шестилетний сын надышались угарным газом в квартире многоэтажного дома в Белгороде. Вовремя спасла домочадцев супруга, сообщили 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Информация о пострадавшем ребёнке поступила в правоохранительные органы из детской областной клинической больницы вечером 8 апреля. По предварительным данным, отец с сыном в квартире включили для бытовых нужд газовую колонку и через некоторое время почувствовали себя плохо. В это время домой с работы вернулась супруга мужчины, она вызвала скорую помощь.

По факту отравления семьи в СК начата проверка. Следователи со специалистами газовой службы осмотрят оборудование и вентиляционную систему, чтобы выяснить соблюдение мер безопасности при установлении колонки и причины скопления в жилом помещении угарного газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.