Москва, , 13:29 — REGNUM Принятые в течение 2020 года в связи с пандемией коронавируса меры привели к тому, что в ряде городов России наблюдается крайне высокий уровень иммунизации населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Благодаря достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года мы сейчас с вами подошли к ситуации, как говорят специалисты, [когда] у нас очень высокий уровень иммунизации, как минимум в крупных городах, миллионниках», — сказал Песков.

Он отметил, что речь идёт, прежде всего, о «естественной иммунизации», благодаря чему Россия находится «в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны».