Челябинск, , 13:29 — REGNUM В Челябинской области за 8 апреля обнаружили ещё 120 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб

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С начала пандемии в регионе был подтверждён 57 751 случай заражения. Выздоровели 52 005 пациентов.

За сутки в регионе подтвердили смерть 11 граждан с коронавирусом. Из них восемь скончались от COVID-19. Всего от этого заболевания умерли уже 1290 человек.