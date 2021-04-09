Сеул, , 13:32 — REGNUM По прогнозам, через пять лет отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту Южной Кореи может достигнуть 70%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно опубликованным данным, на конец 2020 года отношение государственного долга Южной Кореи к ВВП составило 48,7%, что является 24-м показателем среди 35 развитых стран.

Эксперты предполагают, что к концу текущего года показатель вырастет на 4,5%, до 53,2%.

Известно, что в период с 2015 по 2020 год отношение госдолга к ВВП превысило отметку в 40%, с 2021 по 2022 год — 50%, после 2023 года — превысит 60%, а к 2026 году достигнет отметки 69,7%.