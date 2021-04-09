Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Расследование дела о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина затянулось, заявила свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова на совещании в полпредстве по УрФО в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл ещё в 2018 году. Полянина избили неизвестные. Мерзлякова обратила внимание заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева на проблемы с расследованием.

«Это никуда не годится. В журналистском сообществе есть основания полагать, что нападение произошло из-за острых публикаций о сфере ЖКХ», — сказала Мерзлякова.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Екатеринбурге произошло два громких случая нападения на журналистов. Корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова пытались похитить, а журналиста «Ермак-Медиа» Александра Агафонова избили неизвестные.

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