Джакарта, , 13:25 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось за сутки на 5262, сообщает Detik.

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По состоянию на 9 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 558 145 носителей коронавируса и 42 348 случаев смерти.

Всего в стране выявлено 110 138 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, 33 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.

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