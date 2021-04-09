Джакарта, 9 апреля 2021, 13:25 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось за сутки на 5262, сообщает Detik.
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По состоянию на 9 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 558 145 носителей коронавируса и 42 348 случаев смерти.
Всего в стране выявлено 110 138 активных случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, 33 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.
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