Самара, , 13:25 — REGNUM 200 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 57 528 случаев заражения коронавирусом, при этом была констатирована смерть всего 1187 пациентов с COVID-19, в том числе девять пациентов с этой инфекцией скончались за минувшие сутки. 64-летний, 70-летний, 84-летний мужчины, а также 49-летняя, 74-летняя, 77-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 62-летняя, 83-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а 80-летняя женщина страдала заболеванием почек.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 54 312 человек, в том числе 209 человек выздоровели за минувшие сутки.