Листвянка, Иркутская область, , 13:24 — REGNUM Следственный комитет РФ по Иркутской области известил о завершении расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления») в отношении главы посёлка Листвянка, который считается воротами Байкала.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области выполнен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обыски в администрации Листвянского муниципального образования. Проведен ряд необходимых исследований с участием специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава посёлка Листвянка Александр Шамсудинов был задержан в феврале 2020 года за незаконную выдачу разрешения на строительство в экологической зоне Байкала. На основании этого собственник незаконно построил трехэтажную гостиницу. Стройка велась, пока правоохранительные органы не заинтересовались ею и не пресекли.

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