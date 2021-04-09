Архангельск, , 13:22 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 844, сообщает федеральный штаб.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе, число больных COVID-19 за сутки пополнили 79 человек. Среди них есть жители областного центра, Северодвинска, Пинежского, Шенкурского, Няндомского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 052 человека.

По данным штаба, в списке переболевших COVID-19 числятся более 58 тысяч человек.