Ташкент, , 13:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приказал уволенным руководителям сдать заработную плату за весь срок их работы, сообщает 9 апреля издание «Газета.uz».

Глава государства раскритиковал региональные власти 8 апреля на совещании, посвященном финансовой поддержке предпринимателей.

«Уволенные должны сдать зарплату государству за весь период работы. Нужно показать их фотографии по телевизору как предателей. Народ должен знать, кто они», — сказал глава государства.

Мирзиёев освободил от должности первого заместителя главы Кашкадарьи Уткира Бутаева, начальника налогового управления Азамата Бозорова и других руководителей.