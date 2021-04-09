Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 177 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 43.

Выздоровели 21 129 жителей, что составляет 91,16% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились 38 человек. Диагноз COVID-19 в настоящее поставлен 775 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 1273.

Отметим, что 9 апреля стало известно о поступлении в Чувашию ещё 5,4 тыс. доз вакцины «Спутник V», всего республика получила 64 894 дозы.