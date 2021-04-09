Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:22 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 37-летняя жительница Новокузнецка по обвинению в убийстве мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в ноябре 2020 года.

Ранее судимая женщина распивала в тот день распивала спиртное в гостях у 40-летнего знакомого. Во время застолья мужчина обнял её за талию и не убрал руку после замечания.

«Тогда гостья ударила его ножом в шею. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте, обвиняемая сама позвонила в правоохранительные органы. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, ранее обвиняемая была также осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, от которого потерпевший скончался.

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