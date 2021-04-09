Нефтеюганский район, Югра, , 13:21 — REGNUM В Югре проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с моста на лёд в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что утром 7 апреля 2021 года 45-летний мужчина вышел из служебного автомобиля «Нива» и упал с моста, расположенного недалеко от города Нефтеюганск, на лёд реки Юганская Обь. В результате падения с высоты более 20 метров мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.