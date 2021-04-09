Киев, 9 апреля 2021, 13:24 — REGNUM На Трухановом острове в Киеве идёт штурм базы частного охранного предприятия (ЧОП) «Шторм», которое якобы связано с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом заявил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 9 апреля в своём телеграм-канале.
Парламентарий рассказал, что правоохранители, под предлогом проведения обысков, подогнали к воротам базы строительную технику и хотят демонтировать ограждение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Янина Соколовская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский создал механизм устранения политических конкурентов и «тестирует» его на Викторе Медведчуке. Она отметила, что на лидере ОПЗЖ президент Украины вряд ли остановится.
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