Киев, , 13:24 — REGNUM На Трухановом острове в Киеве идёт штурм базы частного охранного предприятия (ЧОП) «Шторм», которое якобы связано с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом заявил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 9 апреля в своём телеграм-канале.

«Прямо сейчас на Трухановом острове генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолёты ведь тоже авиация, штурмуют территорию базы охранной фирмы «Шторм», которую власть связывает с Виктором Медведчуком», — сказано в сообщении.

Парламентарий рассказал, что правоохранители, под предлогом проведения обысков, подогнали к воротам базы строительную технику и хотят демонтировать ограждение.

«Кто-то из больших начальников, похоже, в детстве в войнушку не наигрался, вот и чудят… очередной «понт» нашей правоохранительной системы опять будут выдавать за усиление борьбы с преступностью. Это какой-то позор, а не власть…» — прокомментировал Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Янина Соколовская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский создал механизм устранения политических конкурентов и «тестирует» его на Викторе Медведчуке. Она отметила, что на лидере ОПЗЖ президент Украины вряд ли остановится.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Зеленский не остановится на санкциях против Медведчука