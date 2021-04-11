Москва, 11 апреля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Иван Иванович Цапов (1922—2011) первую свою победу одержал в первом же бою 23 августа 1941 года.

Иван Иванович Цапов

К 22 июня 1944 года командир авиаэскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й гвардейской истребительной авиадивизии ВВС ВМФ капитан Цапов, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, совершил 530 вылетов, провел 65 воздушных боев, в которых сбил 11 самолетов лично и 11 в группе.

При этом, даже сражаясь в меньшинстве, эскадрилья Ивана Ивановича одерживала верх. Был у него бой, в котором на одного «ястребка» приходилось почти десять вражеских машин. В итоге удалось сбить семь самолетов, не потеряв ни одного своего. Просто нужно, «встретив превосходящую нас численно группу противника, начинать действия с расчленения ее сил на части», — вспоминал он позднее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года Цапову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3941).

Всего за годы войны капитан совершил 543 вылета, провел более 120 воздушных боев, в которых сбил в общей сложности 24 самолета.

После войны Иван Иванович остался в армии, много учился, в 1960 году окончил Военную академию Генштаба. Вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта авиации.