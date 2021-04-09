Москва, , 13:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель прокомментировать передвижение российских войск у границы с Украиной заявил, что Россия может передвигать свои вооружённые силы внутри страны по собственному желанию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент дал необходимые разъяснения [канцлеру Германии Ангеле Меркель]», — сказал Песков.

По его словам, Путин объяснил Меркель, что РФ может передвигать собственные вооруженные и любые подразделения по своей территории «на наше усмотрение».