Уфа, , 13:20 — REGNUM Пьяного пассажира задержали в ходе посадки на рейс авиакомпании S7 Уфа — Москва в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Сообщается, что информация о ненадлежащем поведении пассажира поступила к сотрудникам ведомства от экипажа самолета. Стражи порядка задержали 42-летнего жителя Краснодарского края.

«Представителями транспортной компании принято решение об отказе в перевозке данного пассажира», — передают журналисты сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что стражи порядка составили административный протокол за появление мужчины в нетрезвом состоянии в общественных местах, в результате он был штрафован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет.