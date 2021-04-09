Воронеж, , 13:15 — REGNUM Первый испытательный полёт нового Ил-96−300, собранного на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО) для авиаотряда «Россия» управления делами президента России, состоялся в Воронеже 9 апреля, сообщили в пресс-службе ВАСО. Борт проходит цикл заводских испытаний перед передачей заказчику.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя первого класса, кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова.

«В ходе полета на высотах от 5000 до 9000 метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание полностью выполнено», — уточнили на предприятии.

Ил-96−300 — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, всего ВАСО собрано уже 23 самолёта этого типа, в том числе десять были переданы в СЛО «Россия». ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО) занимается производством и обслуживанием дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96, также на ВАСО ведётся строительство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В. Предприятие является кооперантом по гражданским и транспортным программам ОАК.