Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае выявлено 110 новый заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 9 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах получают девять человек, а 101 пермяк находится дома под наблюдением врачей. Среди носителей коронавируса 13 детей.

С начала пандемии в регионе общее число выявленных заражений составило 52 261. От коронавирусной инфекции вылечились 47 070 человек. На сегодняшний день в больницах пребывают 696 пермяков, из них 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами COVID-19 стали 2016 пермяков. За последние сутки зафиксировано пять смертей.