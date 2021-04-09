Кизлярский район, Дагестан, , 13:13 — REGNUM В Кизлярском районе Дагестана зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Пока вирус гриппа обнаружен только у диких птиц — пеликана, чайки и вороны, сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Очаг инфекции был установлен в селе Старый Бахтемир и станице Александрийской. Наличие заболевания у птиц подтвердила лабораторная экспертиза. В связи с установленным птичьим гриппом у диких птиц Россельхознадзор выдал рекомендации птицеводческим предприятиям и владельцам личных подсобных хозяйств о переводе работы на режим закрытого типа.

Помимо этого, необходимо провести на территории дезинфекцию и ветеринарные мероприятия для исключения возможности заражения у домашних птиц, заявили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Кизлярском районе Дагестана были обнаружены более 40 мертвых краснокнижных пеликанов. Их гибель ученые связали с тем, что птиц порывами ветра занесло на высоковольтные линии электропередачи.

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