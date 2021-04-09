Рига, , 13:13 — REGNUM 2020 год для экономики Латвии сложился достаточно удачно: в сентябре и октябре удалось поставить исторические рекорды экспорта — на 13 млрд евро. Об этом руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс сообщил Delfi.

Он добавил, что страна успешно экспортировала зерно благодаря близкому к рекордным уровням урожаю, а IT-сектор вырос на 20%.

По словам Рожкалнса, во всем мире был спад инвестиций, но LIAA удалось привлечь в страну более 250 млн евро — это лучший результат за последних семь лет. Он признал, что основные объемы финансовых средств поступают из различных фондов Евросоюза, благодаря чему удается поддерживать как сам бизнес, так и экспортное направление его деятельности.

Руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития также сообщил, что до сих пор самыми большими проблемами Латвии остаются нехватка рабочей силы и дорогое электричество. Поэтому, по его словам, агентство старается привлекать инвестиции в IT-сектор, биомедицину и фотонику — те отрасли экономики, которые не связаны с большим потреблением электричества.