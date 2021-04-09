9 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Демографически успешные народы бывшего СССР могут спасти вымирающую Россию, но навсегда изменят её образ. Сценарий массового переселения и натурализации, ужасающий сейчас, окажется соломинкой, за которую будут хвататься наши чиновники уже в обозримом будущем. Предотвратить ход событий позволит только чудо.

Евгений Цоц, , 13:59 — REGNUM С года развала СССР численность населения России изменилась несильно — со 148,4 млн человек до 146,1 млн человек. Однако эта стабильность обманчива и не отражает реальной ситуации, скрывая приближающуюся катастрофу.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

За эти годы Россия приняла несколько крупных волн миграции из республик бывшего СССР. Рекордным получился 2020 год, в котором российское гражданство получили 656,3 тысячи человек. Превзойдён даже 2005 год, когда российский паспорт получили свыше 500 тысяч иностранцев. В 2014 году население РФ увеличилось после вхождения в состав страны полуострова Крым почти на 2,5 млн человек. Вторая причина кажущегося благополучия, сгладившая спад рождаемости, — рост средней продолжительности жизни с 68 (и даже 64,5 в 90-х) до 73 лет. А вскоре доля пожилых людей должна вырасти до 29%.

Что скрыто за этими цифрами? Снижение рождаемости и, главное, уменьшение в общей численности населения доли женщин репродуктивного возраста. Дальше только хуже — через пять лет станут совсем взрослыми девочки беби-бума позднего СССР. На возрастно-половой пирамиде населения России наиболее многочисленным является 1987 год рождения. Все последующие возрастные группы — меньше. Девушек 1999 года рождения, которые лет через пять будут определять общую картину по рождаемости, — более чем вдвое (!) меньше. Их меньше, даже чем, к примеру, ныне живущих женщин 1939 (!) года рождения. Переживших войну, голодные годы, дефицит и уже отметивших 80-летний юбилей. Следовательно, если не случится чуда, рождаемость резко сократится. И дальше, с небольшими волнами (некоторый всплеск произошёл в середине второго десятилетия текущего века), сойдёт к несущественным цифрам.

Молодая мама Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Тем временем главный донор рабочей силы для России, страны Туркестана, переживают демографический взрыв. Население Киргизии за 70 лет выросло более чем в 3,5 раза, Узбекистана — в пять раз, население Таджикистана — более чем в шесть раз. Всего только в этих трёх странах проживает почти 50 миллионов человек. Причём если в России средний возраст населения перешагнул за 40 лет, то в Киргизии и Узбекистане он около 28 лет, а в Таджикистане — менее 25 лет.

Показательна рождаемость. За год в Узбекистане появляется на свет более 800 тыс. детей, в Таджикистане — почти 300 тысяч, в Киргизии — более 170 тысяч. В России в 2020 году родились 1 млн 435 тыс. детей. То есть показатели трёх стран Центральной Азии и России сопоставимы уже сейчас. Не стоит забывать, что РФ — многонациональная страна, и лучшие демографические показатели как раз в национальных республиках.

Рядом с Россией, падающей на дно демографической ямы, много лет извергается демографический вулкан. И как Европа зависит от российских энергоресурсов, так и Россия всё сильнее зависит от рабочих рук из Таджикистана и Узбекистана. Часть бизнеса, например крупные строительные компании, прямо ориентируются на мигрантов.

Через несколько лет, когда Россия ещё сильнее постареет и встанет вопрос, как решать задачи жизнеобеспечения, метод останется только один. На Украине, в Белоруссии, Молдавии и в других странах Европы ресурсы для миграционных инъекций будут утрачены, Африка, Вьетнам или Бангладеш совсем далеки, останутся только государства Центральной Азии.

Трудовые мигранты Focus.kg

Возможно, потребности бизнеса можно насытить только временной трудовой миграцией. Однако есть и геополитика, угрозы суверенитету, вероятность войны или же риски демографической экспансии со стороны Турции или Китая (которые будут претендовать и на политический контроль). Смогут ли чиновники найти другой способ смягчить возможный удар, кроме натурализации жителей бывших республик СССР?

И даже если по этому вопросу будущие власти страны не примут активной позиции, лава демографического вулкана Туркестана будет литься именно в Россию, в которой есть деньги, ресурсы, технологии, рабочие места и спрос на специалистов. А вот самих людей как раз дефицит. Становиться новыми уйгурами для Китая народы Центральной Азии не захотят, Турции они пока не по зубам, а остальные соседи такие же, как они, — молодые и бедные.

Если не произойдёт коренного перелома ситуации, сценарий массового заселения территории России выходцами из стран Центральной Азии практически неизбежен. Возможно, первое время он будет прикрыт. Но проблема, когда в некоторых российских школах преобладают дети мигрантов, актуальна уже сейчас.

Скорее всего, главным вопросом российской власти в этих условиях станет противодействие экстремистским идеям, сепаратизму, образованию национальных анклавов. Проблему будут решать через мультикультурализм, смешение традиций и народов. Будут переосмыслены исторические события, например эпоха Золотой Орды, найдена и подробно исследована генетическая связь между славянами и другими народами Евразии. Значение приобретут смешанные браки, размывающие национальную идентичность новых переселенцев. И особая роль здесь, безусловно, окажется у восточных женщин. Сейчас они, в европейском представлении, поражены в правах и закладывают основу благополучия своих народов. И, конечно, будут стремиться повысить свою социальную роль, что возможно осуществить именно в России.

Девушки наливают чай в татарской деревне. Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» Кристина Уколова © ИА REGNUM

Новая русская женщина, видимо, будет именно такой, какой её представляет певица Манижа. И понимаем это, хотя бы и в подсознании, уже сейчас. Боимся. И именно поэтому с таким гневом реагируем на обычный музыкальный номер для Евровидения.

Но хочется верить, что чудо произойдёт и мы справимся сами. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова неожиданно заявила, что рождаемость в России в марте 2021 года выросла на 15%. Примерно через девять месяцев после первых социальных выплат семьям с детьми во время пандемии.