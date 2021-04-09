Минск, , 13:18 — REGNUM Получатели зарубежных грантов не должны иметь возможность заниматься политикой, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 9 апреля на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий.

Он подчеркнул, что именно следует уяснить тем, кто рассчитывает на помощь «заграницы», на деньги для «социального лифта» и безбедной жизни.

«Принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси», — цитирует Лукашенко ииздание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер добавил, что усиление ответственности приведёт к фактической ликвидации партий, существующих на зарубежные средства. Он отметил, что партийным лидерам не стоит рассчитывать и на финансирование из госбюджета. Минску есть, куда направлять ресурсы, кроме того, к такому финансированию негативно отнесётся белорусский народ.

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