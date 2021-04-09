Москва, , 13:11 — REGNUM К середине рабочего дня 9 апреля нефть марки Brent неизменно торгуется в рамках ценового диапазона, который был сформирован с 19 марта. Котировки находятся на уровне $62,70 за баррель, что на 0,6% ниже цены открытия дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Такая причина неопределённости нефтетрейдеров в наличии разнонаправленного новостного потока, и отсутствии сильных участников рынка. Потенциал падения цен на нефть сегодня составляет еще 1,4% к уровню 61,9$ за баррель из-за предстоящих к релизу новостей.

Фундаментально влияние на котировки нефти на протяжении недели все еще оказывают ядерная программа США с Ираном, настроения по монетарной политике ФРС США, рост случаев заболеваний COVID-19 в Европе, решение ОПЕК+ в ближайшие три месяца увеличить добычу.

Из новостей, которые могут увеличить волатильность торгов 9 апреля и стать причиной падения цен важными, являются данные из США по общему числу буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) и количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC.

Несмотря на ожидания по динамике цен на нефть важно помнить, что начинающийся в апреле высокий автомобильный сезон, будет положительно влиять на цены в ближайшие месяцы, несмотря на недостаточное восстановление спроса.

Темпы восстановления потребительской активности рынка по-прежнему зависят от темпов проведения массовой вакцинации и перспектив восстановления объемов дальнемагистральных перелетов», — считает эксперт.

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