Вашингтон, 9 апреля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт представила альбом Fearless. О выходе пластинки она сообщает 8 апреля в своём Instagram-аккаунте.

Cosmopolitan UK Тейлор Свифт

https://www.instagram.com/p/CNbnuyojgrZ/

«Это была ночь, когда всё изменилось. Fearless (версия Тейлор) уже вышел», — подписала фото певица. В альбом вошли 26 композиций, все они доступны на стриминговых платформах.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт пришлось перезаписать свои песни из-за конфликта с лейблом Big Machine. Тогда компания Ithaca Holdings купила лейбл, не сообщив об этом певице, и права на песни Свифт достались менеджеру Скутеру Брауну.