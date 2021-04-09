Москва, , 13:10 — REGNUM Первая неделя апреля доставила читателям Telegram-каналов целую россыпь любопытных новостей и историй со всех уголков страны. Воскрешение МММ, приют для медведей и многое другое. Самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Москва долго не могла прекратить празднование Нового года. Во дворах уже нет снега, а праздничные лозунги и украшение встречались в самых разных уголках столицы. Только сейчас, в начале апреля убрали последние. «Мослента» отмечает, что праздничная подсветка продержалась рекордные четыре месяца, и уже через семь месяцев ее будут устанавливать снова.

Нетривиальная мысль посетила школьного сторожа в Люблино. Скучая на рабочем посту, он перечитывал свои должностные обязанности и нашел пункт, что охранникам, обнаружившим взрывчатку, выдается награда за бдительность. Охранник вскоре принес муляж гранаты в школу и торжественно его обнаружил. Пока мечтал о награде, недоверчивые силовики посмотрели записи с камер. И теперь, пишет «Рай и мкАД», сторож «награжден подпиской о невыезде и заведенным делом по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В Липецке драма. Уборочная машина сбила 81-летнюю старушку. Водитель мыл тротуар, начал сдавать задом, и не заметил женщину. Водитель уверяет, что она «попала в слепую зону». Но зачем он несся на большой скорости и притом задом, решительно непонятно, удивляется «Липтаун».

В Белгородской области другое примечательное событие на дорогах. Сотрудники ДПС заметили нетрезвого мотоциклиста, он попытался удрать, но белгородские дороги непросты. Мотоциклист увяз в грязи. «Гоу31» сообщает, что из грязи его отправили в полицейскую машину, где и составили сразу два административных протокола.

Теплая погода традиционно вызывает желание шашлыков. В Воронежской области его сложно реализовать. С середины апреля здесь вводят противопожарный режим. Особо решительным любителям шашлыков «Черноземец» напоминает, что нарушителей станут ловить с помощью вертолетов, самолетов и беспилотников.

Северо-Западный федеральный округ

На Эрмитаж жалуются. Из официального ведомства (какого, не сказано) в музей пришла жалоба на обнаженные скульптуры, якобы они дурно влияют на юных посетителей. «Санкт-Петербург Live» передает, что и раньше Эрмитажу предлагали собрать все произведения искусства с голыми телами в отдельном зале со знаком «18+». Но то были частные возмущения, а теперь поступила официальная жалоба.

В архангельской Лявле для церкви сделали ноу-хау. Звоном колоколов на местном храме теперь можно управлять с телефона за несколько тысяч километров благодаря программе «Электронный звонарь». Автоматизированная система воспроизводит даже самые витиеватые произведения, уточняет «Жесть по-архангельски».

Приволжский федеральный округ

В Ижевске арестовали 12 ни в чем не виноватых кошек. Их хозяйка, владелица котокафе, задолжала за аренду помещения 2 млн рублей. Помещение опечатали вместе с кошками, которых, правда, кормят и поят. Проблема дошла до мэра города, и ему пришлось взять ее под личный контроль, пишет «Страновед».

В Нижнем Новгороде назревает некрасивый скандал. В городе заблокировали бесплатные служебные проездные для медиков и волонтеров. Год назад, в разгар пандемии им дали право на бесплатный проезд на общественном транспорте. «Непростая история. Логично, что временные меры поддержки медиков в сложный период должны были когда-то закончиться. С другой стороны, дать что-то человеку, а потом это у него отнять — лучший способ оскорбить его в лучших чувствах», — считает «Нижний гиперболоид».

В Казани скидываются на салют в честь Дня космонавтики. Для него надо 120 тысяч рублей, пишет «Татмедиа». Собрали уже половину и надеются, что салют 12 апреля состоится.

В Перми запланировали открыть первый в России приют медведей. Здесь на территории в 70 гектар хотят открыть смотровой кабинет, карантинную зону, лабораторию, приемный кабинет. Средства тоже собирают у неравнодушных. Нужно более миллиона рублей, передает «Большая П».

Южный федеральный округ

По Волгограду пронесся первый ураган. Повалило немало деревьев, есть жертва. «Сталингумрак» рассуждает, почему так произошло, и опасается, что после бури городские власти станут вырезать вообще все деревья, а город станет степью.

В Новороссийске обсуждают симпатичную идею воссоздать одну из утраченных достопримечательностей — деревянные газетные киоски. Для этого уже собрали фотографии и чертежи 1909 года. «Новая Россия» надеется, что «деревянные киоски из прошлого» станут визитной карточкой города.

Северо-Кавказский федеральный округ

Еще одно необычное ДТП. В Георгиевском округе Ставрополья автокран при погрузке накренился и упал на грузовик. Вид получился фантастический, его прозвали столкновением трансформеров, пишет «Душевный Ставрополь».

Уральский федеральный округ

На дворе 2021 год, но «МММ» успешно используется мошенниками. Они позвонили уральской пенсионерке и рассказали, что ей причитается миллион рублей дивидендов по некогда сделанному вкладу в пирамиду, надо только оплатить их пересылку из Москвы и «соответствующую пошлину». Пенсионерка перевела 328 тысяч рублей и, конечно, на этом все кончилось. «Мавроди мертв, но дело его живет», — считает «Упорный край».

Сибирский федеральный округ

В Томске как-то незаметно исчез архитектурный памятник — целый дом. Несколько месяцев его без разрешения демонтировали рабочие. Никто им не мешал, а когда спохватились, дома уже не стало. «Томский очкарик» передает, что началось административное расследование инцидента. Вот только дом от этого не восстановится.

Дальневосточный федеральный округ

«Эпичный случай», — пишет «Право руля!». Во Владивостоке семья так долго ждала очередь на жилье, что два члена семьи скончались за время ожидания. Впрочем, не все так однозначно. Оказалось, семье предлагали разные варианта расселения, но она отказывалась. Ставка сыграла, и теперь семья может получить две хорошие квартиры.

На Камчатке опасаются массового отключения света из-за долгов граждан за электроэнергию. Под удар могут попасть 15 тысяч жителей. «Это много, у нас население края всего 310 тыс. человек», — напоминает «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.