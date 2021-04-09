Варшава, , 13:10 — REGNUM Пик третьей волны пандемии SARS-CoV-2 в Польше остался позади. Об этом заявил 9 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире телеканала TVP1.

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«Сегодня количество пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, уменьшилось на 314 человек. И эта тенденция есть все последние дни. С учетом того, что на текущей неделе мы больше не регистрировали более 30 тысяч новых заражений в сутки, пик третьей волны можно считать пройденным», — заявил Краска.

По его словам, дальнейшее развитие пандемии будет зависеть от поведения общества.

«Если мы слишком сильно расслабимся из-за потепления и наступления весны и начнем встречаться с друзьями, третья волна болезни может снова усилиться. Уровень заражений снижается, но бдительными надо оставаться до полной победы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордно большое с начала пандемии число выявленных новых случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки было зарегистрировано в Польше 1 апреля — этот показатель тогда составил 35 251 человек. С тех пор число суточных заражений не поднималось более 30 тысяч.