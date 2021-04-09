Вена, , 13:12 — REGNUM В первой половине текущего года новый генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид может приехать в Россию с визитом. Она заявила об этом 9 апреля в интервью ТАСС.

«Да, поездка запланирована на первую половину года. Конкретные планы поездки будут зависеть от развития ситуации с (вызываемым коронавирусом заболеванием) COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение», — сказала Шмид.

Также глава ОБСЕ уточнила, что она с нетерпением ожидает встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине возникли проблемы с выполнением возложенной на неё задачи объективно наблюдать за ситуацией по обе стороны соприкосновения в Донбассе.