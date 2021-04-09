Горно-Алтайск, 9 апреля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. РЖД рассматривает возможность строительства железной дороги в Китае через территорию Республики Алтай. Здесь пролегает небольшой участок российско-китайской границы между территориями Казахстана и Монголии.

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Как сообщает «Комменсантъ», о желании изучить возможность открытия нового пути в Побнебесную заявил заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

«У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», — сообщил он.

Как отмечается, если ранее предполагалось преодолеть горные участки при помощи строительства тоннелей, то сейчас предлагается вариант эстакады. Предыдущие проекты не доходили до реализации по экономическим соображениям.

Добавим, что поблизости в рамках проекта «Енисейская Сибирь» ведётся строительство железной дороги Курагино — Кызыл. Как сообщало ИА REGNUM, в планах дорога также пройдёт до Китая через территорию Монголии и станет одним из веток проекта «Один пояс — один путь».

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