Москва, , 13:09 — REGNUM Ситуация, сложившая в Словакии с российской вакциной «Спутник V», не подрывает доверие к препарату. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС», — сказал Песков.

Он назвал «малопонятной» ситуацию со словацкой лабораторией, которая «делает какие-то выводы»: «Это [вакцина «Спутник V»] — одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире».

Песков подчеркнул, что в случае, если вакцина не нужна в Словакии, «обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет, что называется, другим странам больше достанется».

Ранее РФПИ попросил Словакию вернуть часть поставленных в страну партий вакцины «Спутник V» из-за нарушений условий контракта.