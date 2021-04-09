Москва, , 13:08 — REGNUM Санкции Украины против Россотрудничества — это итог очередного «приступа русофобии». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 апреля на брифинге в Москве.

«На днях в ходе очередного приступа русофобии там [на Украине] было принято решение о введении санкций в отношении ряда организаций», — отметила она.

Под санкции попали Россотрудничество и другие организации. Так, агентству запрещена на Украине любая деятельность, и его нормальное функционирование более невозможно.

Решение Киева о санкциях противоречит международно-правовым обязательствам Украины. Теперь Москва, добавила Захарова, ожидает от Киева ответа, который должен прояснить украинскую позицию на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским санкции затронули Россотрудничество, компанию «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.

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