Аскизский район, Хакасия, , 13:08 — REGNUM В Аскизском районе Хакасии осуждён мужчина, надругавшийся над девятилетней девочкой. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Обвинительный приговор вынесен 42-летнему жителю Аскизского района. Установлено, что 9 мая 2020 года мужчина на территории своего частного дома совершил «иные действия сексуального характера» в отношении своей девятилетней родственницы.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка.

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